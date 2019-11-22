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TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı sonucu)
6 saat önce
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor, Giresunspor'u ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:53 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor, Giresunspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. - ADANA
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