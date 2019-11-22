Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı sonucu)
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı sonucu)

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor, Giresunspor'u ağırlıyor.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor, Giresunspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:53 Kaynak: İHA
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