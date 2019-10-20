TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - İstanbulspor: 1 (İlk yarı sonucu)
31 dakika önce
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor evinden İstanbulspor'u ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:56 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor evinden İstanbulspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 İstanbulspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA
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