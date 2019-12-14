TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Menemenspor: 2 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Menemenspor: 2 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Menemenspor: 2 (İlk yarı sonucu)

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adanaspor, sahasında Menemenspor ile karşılaşıyor.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Menemenspor: 2 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adanaspor, sahasında Menemenspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:50 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Menemenspor: 2 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
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