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TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Menemenspor: 2 (İlk yarı sonucu)
6 saat önce
TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adanaspor, sahasında Menemenspor ile karşılaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:50 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adanaspor, sahasında Menemenspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA
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