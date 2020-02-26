TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ümraniyespor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ümraniyespor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ümraniyespor: 1

25 dakika önce

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adanaspor, evinde Ümraniyespor ile karşılaştı.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ümraniyespor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adanaspor, evinde Ümraniyespor ile karşılaştı. Müsabaka konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


Maçtan dakikalar


8. dakikada sağ kanattan Serkan'ın son çizgiye inerek yaptığı ortada ceza sahası içinde Gimbert'in kafa vuruşunda kaleci İrfan topu çizgi üzerinden çıkardı.


34. dakikada Nouri'nin ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Glumac, topu ağlarla buluşturdu. 0-1


39. dakikada çalımlarla Ümraniyespor kalesine sokulan Diop'un sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.


62. dakikada Gökhan, Eren'in kayarak yaptığı müdahalesinde yerde kaldı. Maçın hakemi bu müdahalesinde Eren'e kırmızı kart gösterdi.


67. dakikada Ümraniyespor'da orta sahada kazandığı topla ileri çıkan Nouri, defansın arkasına sarkan Serkan'a ara pasını gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Serkan şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can topu kontrol etti.


Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Yiğit Arslan xx, Hüseyin Aylak xx, Burak Cansız xx


Adanaspor: İrfan Can xx, Ahmet x (Utku Dk. 76 x), Eren xx, Mehmet xx, Uğurcan xx, Bagayoka xx, Diop xx (Hakan dk. 80 ?), Hakan xx, Canberk xx, Savaş xx (Ronei dk.46 xx), Eze xx


Yedekler: Enes, Celil, Evren, Mustafa, Umut, Özkan, Samican


Teknik Direktör: Eyüp Arın


Ümraniyespor: Burak xx, Riad xx (Timur dk. 82 ?), Bahadır xx (Gomis dk. 67 x), Akabueze xx, Gökhan xx, Serkan xx, Alaaddin xx, Gimbert xx (Mücahit dk. 89 ?), Glumac xxx, Muhammed xx, Tarık xx


Yedekler: Enes, Emre, Fernandes, Erdem, Yunus Emre


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Gol: Glumac (dk. 34) (Ümraniyespor)


Kırmızı kart: Eren (dk.62) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Diop, Hakan (Adanaspor), Gökhan, Glumac (Ümraniyespor) - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan, emekli maaşının kesileceği ve ikramiyelerin kaldırılacağı iddialarını yalanladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den "koronavirüs" açıklaması Son dakika: İstanbul'da boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı Barcelona'nın Haaland'ı 15 kez izleyip beğenmediği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 21:41:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ümraniyespor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]