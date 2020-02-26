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TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ümraniyespor: 1 (İlk yarı sonucu)
6 saat önce
TFF 1.Lig'in 24. haftasında Adanaspor, evinde Ümraniyespor ile mücadele ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:03 Kaynak: İHA
TFF 1.Lig'in 24. haftasında Adanaspor, evinde Ümraniyespor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA
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