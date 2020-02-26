TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ümraniyespor: 1 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ümraniyespor: 1 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ümraniyespor: 1 (İlk yarı sonucu)

6 saat önce

TFF 1.Lig'in 24. haftasında Adanaspor, evinde Ümraniyespor ile mücadele ediyor.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ümraniyespor: 1 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1.Lig'in 24. haftasında Adanaspor, evinde Ümraniyespor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Manisaspor, Şile Yıldızspor'u yenemezse amatör kümeye düşecek
Nihat Özdemir: "İzmir'e bir milli maç vermek istiyoruz" TFF Başkanı Nihat Özdemir'den "koronavirüs" açıklaması Lyon, evinde Juventus'u 1-0 mağlup etti

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 02:50:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ümraniyespor: 1 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]