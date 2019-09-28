Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Altay: 0 (Maç devam ediyor)
Son Dakika Spor Haber

TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Altay: 0 (Maç devam ediyor)

4 dakika önce

TFF 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Adanaspor, Altay'ı ağırlıyor.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Altay: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

TFF 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Adanaspor, Altay'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası Adanaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Koç, Fener Ol kampanyasında söz vermişti, görme engelli taraftarla buluştu
Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu Galatasaray taraftarından polise tezahürat! U19 derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-2 mağlup etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 19:25:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Altay: 0 (Maç devam ediyor)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]