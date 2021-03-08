TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1

08.03.2021 21:12
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Adanaspor, Balıkesirspor'u konuk etti.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Adanaspor, Balıkesirspor'u konuk etti. Müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor'da Serdar Özkan ceza sahası içerisine ortasını açtı. Top Serhat Tunç'un önüne düşerken rahat pozisyonda istediği vuruşu yapamadı. Meşin yuvarlak kalecide kaldı.

18. dakikada Balıkesirspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Manaj, çerçeveyi görür görmez kalenin sağına sert bir şekilde plase vuruşunu yaptı. Goran Karacic son anda topu kornere çeldi.

22. dakikada köşe vuruşunu kullanan Cumali, ceza sahsı içerisine ortaladı. Karambolde kalan topa Oğuzhan Çapar vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

27. dakikada Balıkesirpor kazandığı köşe vuruşunda Cumali Bişi topu ceza sahası içine gönderdi. Batuhan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

37. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Mrsic bekletmeden şutunu çekti. Top az farkla auta çıktı.

69. dakikada Adanaspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Serdar ceza sahası içine ortasını açtı. Hakan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

71. dakikada Adanaspor ceza sahasının sol çaprazında serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta Serdar direkt kaleye şut çekti. Meşin yuvarlak direğe çarptı ardından Balıkesirspor savunması topu uzaklaştırdı.

77. dakikada Adanaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Ahmethan defans oyuncusunu çalımladıktan sonra bekletmeden kaleye şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

90. dakikada Adanaspor'da Serdar Özkan sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine için girdi. Yerde ortasında top karambolde kaldı. Karambolün içerisinden Ozegovic vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Uygar Bebe xx, Emir Eray Eyisoy xx

Adanaspor: Goran Karacic xx, Umut Sözen xx (Fıratcan Üzüm dk. 87 ?), Ozegovic xx, Serdar Özkan xx, Donkor xx, Atalay Babacan x (Ergin Keleş dk. 46 x), Furkan Şeker xx, Hakan Çinemre xx, Berkan Fırat xx (Ahmethan Köse dk. 72 ?), İsmail Erdoğan xx, Serhat Tunç xx (Daniel dk. 79 x)

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Ömer Çiçek, Eren Keleş, Ömer Çakı, Evren Korkmaz, Cenk Alptekin

Teknik Direktör: Emrah Bayraktar

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Mert Örnek xx, Anıl Taşdemir xx (Enes İlkin dk. 59 x), Batuhan İşçiler xx, Antonio xx (Abldukadir Özgen dk. 90 ?), Oğuzhan Çapar xxx, Manaj xx, İbrahim Halil Çolak xx (Osumanu Otoo dk. 73 x), Doğa İşeri xx, Enes Durmuş xx (Ali Doğan dk. 59 x), Cumali Bişi xx

Yedekler: Yiğithan Kar, Berat Aydoğdu, Oğuz Han Aynaoğlu, Cemal Kızılateş, Birol Parlak

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Goller: Oğuzhan Çapar (dk. 22) (Balıkesirspor), Ozegovic (dk. 90) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Serhat Tunç, Hakan Çinemre, İsmail Erdoğan (Adanaspor), Atilla Özmen, Muhammet Ali Doğan (Balıkesirspor) - ADANA

TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1

Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Serdar Özkan, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1 - Son Dakika Spor


Son Dakika

Galatasaray, Benfica'ya Gedson Fernandes'i sürekli oynatma sözü verdi Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti "Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı
Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı         
17:18
2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı 2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı         
16:51
Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu         
16:43
Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti         
16:34
"EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu         
16:21
Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu         
15:49
Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada         
14:33
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
Balon turu yapan şahıs metrelerce yükseklikte dengesini kaybetti! Korku dolu anlar kamerada Balon turu yapan şahıs metrelerce yükseklikte dengesini kaybetti! Korku dolu anlar kamerada         
12:44
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 17:43:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei