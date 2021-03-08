TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 Balıkesirspor: 1

18. dakikada Balıkesirspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Manaj, çerçeveyi görür görmez kalenin sağına sert bir şekilde plase vuruşunu yaptı. Goran Karacic son anda topu kornere çeldi.

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