Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Bursaspor: 0 (Maç devam ediyor)
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Bursaspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Bursaspor: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor evinde Bursaspor'u ağırlıyor.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Bursaspor: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor evinde Bursaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 20 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle geçildi. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:25 Kaynak: İHA
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