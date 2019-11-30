Son Dakika › Spor › TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Bursaspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Bursaspor: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor evinde Bursaspor'u ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:25 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor evinde Bursaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 20 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle geçildi. - ADANA
Bursaspor taraftrarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 17 yaralı Tuncay Şanlı maç sonunda isyan etti: Olan Fenerbahçe'ye oluyor Fenerbahçe'den olay paylaşım: Çifte standart VAR Semih Özsoy'dan maç sonunda sert tepki: Fenerbahçe bu oyunların üstesinden gelir