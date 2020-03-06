TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - EH Balıkesirspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - EH Balıkesirspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - EH Balıkesirspor: 1

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor, evinde Balıkesirspor ile karşılaştı.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - EH Balıkesirspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor, evinde Balıkesirspor ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.


Maçtan dakikalar


25. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Malle'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.


29. dakikada köşe atışından ceza sahasına gelen topa Evren'in kafa vuruşunda kaleci Atilla meşin yuvarlağı kontrol etti.


39. dakikada Serdar'ın ara pasında kaleci İrfan ile karşı karşıya kalan Mahatma'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1


55. dakikada ceza sahasının dışından Bagayoko'nun sert şutu üst direkten auta çıktı.


76. dakikada Özkan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Hakan kafayla topu filelere gönderdi. 1-1


Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Burak Şeker xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Ali Can Alp xx


Adanaspor: İrfan Can xx, Ahmet xx, Mehmet x (Bagayoko dk. 13 xx), Celil xx, Evren xx, Uğurcan xx, Hakan xx, Özkan xx, Mustafa xx, Ronei x (Mbilla dk. 46 xx), Eze xx


Yedekler: Özer, İsa, Utku, Marvin, Enes, Mustafa, Umut, Okan


Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan


Balıkesirspor: Atilla xx, Berat xx, Malle xx, Foxi xx (Abdülkadir dk. 74 x), Mahatma xxx, Serdar xx, Cenk xx, Sezer xx, Anıl xx (Rahmi dk. 58 x), Nermin xx, Antonio xx (Celal dk. 90 ?)


Yedekler: Andrija, Okan, Kağan, Emirhan


Teknik Direktör: Yusuf Şimşek


Goller: Mahatma (dk. 39) (EH Balıkesirspor), Hakan (dk. 76) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Serdar, Foxi, Antonio, Sezer (EH Balıkesirspor) Hakan (Adanaspor) - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Adanaspor, Evren, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:21 Kaynak: İHA
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