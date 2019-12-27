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TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı sonucu)
6 saat önce
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:00 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Adanaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA
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