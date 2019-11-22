Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Giresunspor: 1
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Giresunspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Giresunspor: 1

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor evinden Giresunspor'u ağırladı.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Giresunspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor evinden Giresunspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.


Maçtan dakikalar


7. dakikada defanstan seken topu önüne alan Himmet, bekletmeden Rusescu'ya pasını aktardı. Rusescu topu çekip kaleyi uzaktan denedi ancak kaleci Karacic topu kontrol etti.


55. dakikada Adanaspor defansının ileri gönderdiği topu, Ahmet önüne indirdi. Ahmet'in gönderdiği sert şut, kalecinin yanından ağlarla buluştu. 1-0


80. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Rusescu, sol köşeye sert bir şut gönderdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Kadir Sağlam xx, Önder Sağlam xx, Mehmet Emin Tuğral xx


Adanaspor: Goran xx, Veli xx, Ahmet xx, Abdulkadir xx (Okan dk. 89 ?), Eren xx, Marvin xx, Serhat xx, Moussa xx (Hakan dk. 69 x), Renan xx, Özkan xx, Roneı xx


Yedekler: İrfan Can, Özer, Serdar, İhsan, Enes, Evren, İbrahim


Teknik Direktör: Engin İpekoğlu


Giresunspor: Metin xx, Numan xx, Muhammed xx, Ahmet xx, Landel xx, Anderı xx, del Valla xx (Stallone dk. 59 x), Cristian xx, Rodrıgues xx (Mehmet dk. 86 ?), Muhammed xx (Özgür dk. 59 x), Uğur xx


Yedekler: Erkan, Alperen, Berkan, Uğur, Atakan


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Goller: Ahmet (dk. 55) (Adanaspor), Rusescu (dk. 80 pen.) (Giresunspor)


Kırmızı Kart: İrfan Can (dk. 61) (Adanaspor)


Sarı Kartlar: Özkan, Ahmet, Serhat, Hakan, Renan (Adanaspor), Tanase, Numan, Ahmet, Rusescu, Uğur, Mehmet, Limbombe (Giresunspor) - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PSG, Lille'i 2-0 mağlup etti
FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'de olduğu ortaya çıktı Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması! Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 03:30:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Giresunspor: 1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]