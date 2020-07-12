TFF 1.Lig: Adanaspor: 1 Hatayspor: 2 - Son Dakika

TFF 1.Lig: Adanaspor: 1 Hatayspor: 2

TFF 1.Lig'in 33. haftasında Adanaspor, evinde Hatayspor'u ağırladı.

TFF 1.Lig'in 33. haftasında Adanaspor, evinde Hatayspor'u ağırladı. Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Hatayspor, ligde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'e bu sezon yükselen ilk takım oldu.

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Maçtan dakikalar


13. dakikada Adanaspor'un atağında rakip savunmanın arkasına sarkan Ahmet Dereli, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dereli'nin şutunda top kaleye paralel giderek auta çıktı.


35. dakikada sol kanattan atağa kalkan Hatayspor'da topla rakip kaleye sokulan Ouali, yakın direğe çektiği şutu Karacic topu kornere çeldi.


59. dakikada Adanaspor'da sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Ahmet, topu Ronei'ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ronei, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


69. dakikada Hatayspor'da Aabid'in pasında ceza sahası içerisinde topu alan Hamza'ya Uğurcan müdahale ederek şut çekmesini engelledi.


78. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içerisinde topu alan Barbosa, Karacic'i çalım atarak geçerek topu ağlarla buluşturdu. 1-1


89. dakikada Hatayspor'da Buğra'nın ortasıyla kafa vuruşu yapan Yusuf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2,


Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Yiğit Arslan xx, Erkan Akbulut xx, Baran Eraslan xx


Adanaspor: Karacic xx, Evren xx, Mustafa xx, Savaş xx, Celil xx, Uğurcan xx, Umut xx, Roni xx (dk.70 Eren x), Ahmet xx (dk.82 İbrahim ?), Bagayoko xx, M'Billa xx (dk.64 Eze x)


Yedekler: Mustafa, Özer, Şahin, Mert


Teknik Direktör: Cüneyt Demirbakan


Hatayspor: Akın xxx, Mesut xxx, Sadi xx (dk.73 Soner x), Yusuf xx, Popov xxx, Kubilay xxx, Selim xxx (dk.65 Barbosa xx), Gökhan xx (dk.63 Hamza x), Ouali xxx (dk. 46 Caner x), Aabid xxx, Mirkan xxx (dk.70 Buğra x)


Yedekler: Ömer, Furkan


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Goller: Ronei (dk.59) (Adanaspor), Barbosa (dk.78), Yusuf (dk.89) (Hatayspor)


Kırmızı kart: Umut (dk.54), Eze (dk.85) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Bagayoko, Umut (Adanaspor) - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 19:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1.Lig: Adanaspor: 1 Hatayspor: 2 - Son Dakika Spor
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