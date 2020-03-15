TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Keçiörengücü: 1

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor, evinde Keçiörengücü ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Keçiörengücü'nde Mendy, sol kanattan çizgiye indi. Mendy'nin ortasında top, Adanaspor savunmasından döndü. Topu önünde bulan Süleyman'ın sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.
30. dakikada Keçiören gücünün sol kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Abdulkadir'in ortasında savunmanın arasından yükselen Mendy'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
44. dakikada sol kanattan serbest vuruş kazanan Adanaspor'da topun başına Samican geçti. Samican'ın içeri ortasında topa yükselen Evren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak Keçiörengücü ağlarıyla buluştu. 1-1
73. dakikada orta alanda topu kazanan Keçiörengücü'nde Madinda, cezasahasının sağ çaprazındaki Cem'e pasını aktardı. Cem, topu soluna çekip şutunu çekti. Kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Murat Altan xx
Adanaspor: İrfan xx, Hakan xx, Ahmet xx, Eren xx, Celil xx, Evren xx, Uğurcan xx, Hakan xx (Marvin dk. 72 x), Canberk xx, Mustafa xx (Umut dk. 78 x), Ronei xx (Utku dk. 87 ?)
Yedekler: Özer, Moussa, Amidou, Furkan, Özkan, Eze
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Keçiörengücü: Metin xx, Erdi xx, Süleyman xx, Madinda xx (Burak dk. 76 x), İshak xx, Abdulkadir xx, Bokila xx (Cem dk. 70 x), Mendy xx, Samet xx, Dialiba xx (Devrim dk. 88 ?), Hüsamettin xx
Yedekler: Muhammed, Cihan, Uğur, Soner
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Goller: Mendy (dk. 30), Abdulkadir (dk. 90+3) (Keçiörengücü), Evren (dk. 44) (Adanaspor)
Sarı kart: Bokila (Keçiörengücü) - ADANA