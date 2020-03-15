TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Keçiörengücü: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Keçiörengücü: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Keçiörengücü: 1

24 dakika önce

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor, evinde Keçiörengücü ile karşılaştı.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Keçiörengücü: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor, evinde Keçiörengücü ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.


Maçtan dakikalar


3. dakikada Keçiörengücü'nde Mendy, sol kanattan çizgiye indi. Mendy'nin ortasında top, Adanaspor savunmasından döndü. Topu önünde bulan Süleyman'ın sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.


30. dakikada Keçiören gücünün sol kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Abdulkadir'in ortasında savunmanın arasından yükselen Mendy'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1


44. dakikada sol kanattan serbest vuruş kazanan Adanaspor'da topun başına Samican geçti. Samican'ın içeri ortasında topa yükselen Evren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak Keçiörengücü ağlarıyla buluştu. 1-1


73. dakikada orta alanda topu kazanan Keçiörengücü'nde Madinda, cezasahasının sağ çaprazındaki Cem'e pasını aktardı. Cem, topu soluna çekip şutunu çekti. Kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.


Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Onur Özütoprak xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Murat Altan xx


Adanaspor: İrfan xx, Hakan xx, Ahmet xx, Eren xx, Celil xx, Evren xx, Uğurcan xx, Hakan xx (Marvin dk. 72 x), Canberk xx, Mustafa xx (Umut dk. 78 x), Ronei xx (Utku dk. 87 ?)


Yedekler: Özer, Moussa, Amidou, Furkan, Özkan, Eze


Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan


Keçiörengücü: Metin xx, Erdi xx, Süleyman xx, Madinda xx (Burak dk. 76 x), İshak xx, Abdulkadir xx, Bokila xx (Cem dk. 70 x), Mendy xx, Samet xx, Dialiba xx (Devrim dk. 88 ?), Hüsamettin xx


Yedekler: Muhammed, Cihan, Uğur, Soner


Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz


Goller: Mendy (dk. 30), Abdulkadir (dk. 90+3) (Keçiörengücü), Evren (dk. 44) (Adanaspor)


Sarı kart: Bokila (Keçiörengücü) - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Evren, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:30 Kaynak: İHA
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