Son Dakika › Spor › TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Keçiörengücü: 1 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Keçiörengücü: 1 (İlk yarı sonucu)
6 saat önce
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor, evinde Keçiörengücü ile karşılaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:26 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor, evinde Keçiörengücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. - ADANA
Son Dakika Eski Bursaspor Başkanı Ali Ay, kulüp üyeliğinden ihraç edildi Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak