TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Keçiörengücü: 1 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Keçiörengücü: 1 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Keçiörengücü: 1 (İlk yarı sonucu)

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor, evinde Keçiörengücü ile karşılaşıyor.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Keçiörengücü: 1 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor, evinde Keçiörengücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:26 Kaynak: İHA
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