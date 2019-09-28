TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Altay: 2 (İlk yarı sonucu)
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TFF 1. Lig'i 6. hafta karşılaşmasında Adanaspor, Altay'ı ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:05 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'i 6. hafta karşılaşmasında Adanaspor, Altay'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı. - ADANA
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