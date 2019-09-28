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TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Altay: 2 (İlk yarı sonucu)

56 dakika önce

TFF 1. Lig'i 6. hafta karşılaşmasında Adanaspor, Altay'ı ağırlıyor.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Altay: 2 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1. Lig'i 6. hafta karşılaşmasında Adanaspor, Altay'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:05 Kaynak: İHA
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