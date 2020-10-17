TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2

17.10.2020 16:49
TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor, evinde Altınordu'yu konuk etti.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor, evinde Altınordu'yu konuk etti. Müsabaka ev sahibi takımın 5-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada sol kanattan son çizgiye doğru ilerleyen Celil'in ortasında top ceza sahası sağ çaprazdaki Uğurcan'ın önünde kaldı. Uğurcan sert vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

19. dakikada sol taraftar Canberk'in taç atışı sonrası topla buluşan Rayan, ceza sahasına pasını gönderdi. Meşin yuvarlağı önüne alan Celil, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0

47. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Celil'in vuruşunda kaleci Erhan'dan seken topu önünde bulan Ozegovic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

77. dakikada Altınordu'nun serbest vuruşunu kullanan Muhammed'in ortasında Enis kafayla topu filelere yolladı. 3-1

82. dakikada Adanaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Tevfik, kaleye sert bir vuruş yaptı ve top savunmadan sekerek filelere gitti. 4-1

90+1. dakikada rakip savunmanın uzaklaştırmakta zorlandığı topu önünde bulan Ergin Keleş, ceza sahasına kadar sürdüğü topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu. 5-1

90+2. dakikada Altınordu'da topu önünde bulan Ahmet Dereli, sol çaprazdan kaleye doğru vuruş yaptı ve meşin yuvarlak filelere gitti. 5-2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Murat Şener xx, Cemil Tunç xx

Adanaspor: Karacic xx, Donkor xx, Evren xx (Ergin dk. 67 xx), Canberk xx, Furkan xx, Uğurcan xx (Ahmet dk. 85 ?), Eren xx, Tevfik xx, Celil xx (Atalay dk. 66 x), Rayan xx (Ömer dk. 55 x), Ozegovic xx (Berkan dk. 85 ?)

Yedekler: Burak, Hakan, İsmail

Teknik Sorumlu: Semih Özü

Altınordu: Erhan xx, Sinan xx, Kahraman xx, Alper xx, Ufuk xx, Furkan xx (Muzaffer dk. 46 x), Ogulcan xx, Burak xx (Muhammed dk. 46 x), Ahmet İlhan xx (Yiğit dk. 88 ?), Metehan xx (Enis dk. 64 x), Hüsamettin xx (Ahmet dk. 46 x)

Yedekler: Mertcan, Muhammed, Hüseyin, Birhan, Yusuf, Rahmi, Enis

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Uğurcan (dk. 7), Celil (dk. 18), Ozegovic (dk. 47), Tevfik (dk. 82), Ergin (dk. 90+1) (Adanaspor), Enis (dk. 77), Ahmet (dk. 90+2) (Altınordu)

Sarı kartlar: Ahmet, Canberk (Adanaspor), Oğulcan, Ahmet, Muzaffer (Altınordu) - ADANA

TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Adanaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adanaspor: 5 Altınordu: 2 - Son Dakika Spor

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