TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Bursaspor: 3

Goller: Eze (dk. 20), Ronei (dk. 53) (Adanaspor), Kubilay (dk. 42), Özer (dk. 45 pen. ve 90) (Bursaspor)

89. dakikada Adanaspor'da Hakan topu orta sahadan alarak Bursaspor'un ceza sahasına kadar götürdü. Hakan topu kaleye doğru attı ancak meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.

44. dakikada Bursaspor'un atağında Adanaspor'dan Hakan, Burak'ı ceza sahasının içerisine düşürdü ve hakem Bursaspor lehine penaltı verdi. Topun başına geçen Özer, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

42. dakikada Bursaspor'da Kubilay, ayağına gelen topu vakit geçirmeden kaleye vurdu ve top ağlarla buluştu. 1-1

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Bursaspor taraftrarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 17 yaralı

Tuncay Şanlı maç sonunda isyan etti: Olan Fenerbahçe'ye oluyor