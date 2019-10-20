Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - İstanbulspor: 2 (Maç sonucu)
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - İstanbulspor: 2 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - İstanbulspor: 2 (Maç sonucu)

58 dakika önce

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor, evinde İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - İstanbulspor: 2 (Maç sonucu), System.String[]

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor, evinde İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar


38. dakikada Adanaspor kalecisi İrfan'ın uzaklaştıramadığı geri pas Eslem Öztürk'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1


47. dakika sol kanattan gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Özgür Özdemir'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


70. dakikada sağ kanattan Cajic'in ceza sahasına ortasına Ali Aytemur'un yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-2


81. dakikada sağ kanattan Furkan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Utku, çalımını attıktan sonra topu ağlara gönderdi. 2-2


Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Turgut Doman xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Ali Tuna xx


Adanaspor: İrfan Can xx, Serdar xx, Veli xx, Eren x (Moussa Bagayoko dk. 66 x), Enes xx, Kağan xx, Özgür xxx, Furkan xx, Okan x (Abdulkadir dk. 45 x), Ronei xx, Utku xx


Yedekler: Goran, İsa, Serhat, Evren, Özkan


Teknik Direktör: Engin İpekoğlu


İstanbulspor: Muhammed xx, Wellington xx, Eslem xx, Muhammed x (Allahyar dk. 58 xx), İbrahim xx, Onur xx, Aldın xx, Patrick xx, Ali xx, Papa xx, Tuncer xx


Yedekler: Umut, Mehmet, Ali, Yavuzhan, Yunus, Oğuzhan, Kağan, Berkay


Teknik Direktör: Tamer Avcı


Goller: Eslem (dk. 38), Ali (dk. 70) (İstanbulspor), Furkan (dk. 61), Utku (dk. 81) (Adanaspor)


Kırmızı kart: Engin İpekoğlu (Teknik Direktör) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Ronei, Özgür, Furkan, Veli, Moussa (Adanaspor), Wellington (İstanbulspor) - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:05 Kaynak: İHA
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