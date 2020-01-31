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TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Osmanlıspor: 0 (İlk yarı sonucu)
6 saat önce
TFF 1. Lig'in 20. haftasında Adanaspor, evinde Osmanlıspor'u konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:55 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 20. haftasında Adanaspor, evinde Osmanlıspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-0 Adanaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA
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