TFF 1. Lig: Adanaspor: 3 Akhisarspor: 1

Goller: Uğurcan (dk. 2), Ozegovic (dk. 26 pen. ve 66) (Adanaspor), Donkor (dk. 58 k.k.) (Akhisarspor)

66. dakikada ceza sahası içerisinde Berkan'ın verdiği ara pasla buluşan Ozegovic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

58. dakikada Çekdar'ın soldan ceza sahasına ortasında Donkor topu kendi ağlarına yolladı. 2-1

25. dakikada Adanaspor'da Celil, orta sahada aldığı topla ceza sahası içerisine girdi. Burada Akhisarsporlu Yusuf'un Celil'e yaptığı müdahale sonucu hakem Kutluhan Bilgiç , penaltı noktasını gösterdi.

2. dakikada Celil'in soldan serbest vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Uğurcan, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor , Akhisarspor'u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Dr. Mehmet Öz ile kardeşi Nazlım Suna Öz arasında bu kez kira kavgası çıktı