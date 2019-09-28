Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Adanaspor: 3 - Altay: 3
Son Dakika Spor Haber

TFF 1. Lig: Adanaspor: 3 - Altay: 3

1 saat önce

TFF 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Adanaspor, evinde Altay ile 3-3 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 3 - Altay: 3, System.String[]

TFF 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Adanaspor, evinde Altay ile 3-3 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar


11. dakikada Adanaspor sağ kanattan geliştirdiği atakta hızla ileri çıkan Giorgi'nin ortasında arka direkte Eze'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


17. dakikada Deyrinio'nun orta sahadan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Marco'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1


36. dakikada Renan'ın serbest vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1


45. dakikada Antreas'ın pasında ceza sahası içinde Anton, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-2


68. dakikada Altay ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Veli, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-2


90. dakikada Altay penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Marco, topu filelerle buluşturdu. 3-3


Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Önder Yılmaz xx, Mehmet Emin Tuğral xx


Adanaspor: İrfan Can xx, Veli xxx, Hakan xx, Giorgi xx, Sinan xx, Enes xx (Özgür dk. 67 x), Serhat xx, (Moussa dk. 74 x), Furkan xx, Renan xxx, Rodrigues xx (Utku dk. 62 x), Eze xxx


Yedekler: Goran, İsa, Serdar, Eren, Okan


Teknik Direktör: Levent Eriş


Altay: Emre x, Deniz x (Oğuz Han dk. 67 x), Deyrinio xx, Lopez xx, Andreas xx (Leandro dk. 78 x), Anton xxx (Eren dk. 88 ?), Marco xxx, Abdülkerim xx, Erhan x, Gençer xx, Özgür xx


Yedekler: Aydın, Hüsamettin, Yılmaz, Cenk, İbrahim, Mustafa


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Goller: Eze (dk. 11), Renan (dk. 36), Veli (dk. 67) (Adanaspor), Marco (dk. 17 ve 90 pen.), Anton (dk. 45) (Altay),


Sarı kartlar: Marco, Aldülkerim, Deyrinio, Anton (Altay), Levent Eriş, Furkan, İrfan, Renan (Adanaspor) - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öğrenci velisi, okulda 30 yıllık öğretmene saldırdı
Hamsi bollaşınca fiyatı 25 TL'den 10 TL'ye düştü U19 derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-2 mağlup etti Adapazarı'nda yemekten zehirlenen 50 asker hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 22:40:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Adanaspor: 3 - Altay: 3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]