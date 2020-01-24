TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 - Bursaspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 - Bursaspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 - Bursaspor: 1

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Akhisarspor konuk ettiği Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 - Bursaspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Akhisarspor konuk ettiği Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu.


Maçtan dakikalar


44. dakikada Tolga'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa çaprazdan Erhan'ın şutu az farkla üstten auta çıktı.


57. dakikada Serdar Özkan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası üstünde iyi yükselen Seleznov düzgün bir vuruşla uzak direk dibinden topu ağlara gönderdi. 0-1


78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammet'in direkt kaleye gönderdiği şutu kaleci Çağlar 90'dan çıkardı.


85. dakikada Tolga'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Hadzic'in kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.


90+4. dakikada Aykut'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut üstten auta gitti.


Stat: Akhisar Belediye


Hakemler: Yasin Kol xx, Deniz Turgut xx, Anıl Usta xx


Akhisarspor: Gökhan x, Tolga x, Cocalic xx, Alperen x, Kadir x, Bjarnason x (Hadzic dk. 77 x), Aykut xx, Burhan x, Çekdar x (Bertuğ dk. 61 x), Erhan x (Muhammet dk. 61 x), Cikalleshi x


Yedekler: Milan, Halil, Musa, Uğur, Onur, Ali Kaan


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Bursaspor: Çağlar xx, Shehu xx (Atanasov dk. 90+5 ?), Sedat xx, Anıl xx, Onur xx, Emirhan xx (Recep dk. 64 x), Tayfur xx, Özer xx (Aykut dk. 73 x), Burak Altıparmak xx, Serdar xxx, Seleznyov xxx


Yedekler: Emrullah, Cüneyt, İsmail, Kerem, Mamadou, Batuhan, Ali


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Gol: Seleznov (dk. 57) (Bursaspor)


Kırmızı kart: Seleznov (dk. 57) (Bursaspor


Sarı kartlar: Alperen, Cocalic (Akhisarspor), Tayfur, Anıl, Özer, Çağlar, Shehu, İbrahim Üzülmez (Bursaspor) - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Serdar Özkan, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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