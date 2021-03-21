TFF 1. Lig Akhisarpor: 1 Ankara Keçiörengücü: 2

Goller: Delarge (dk. 37) (Akhisarspor), Eze (dk. 66 ve 80) (Keçiörengücü)

80. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Eze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

75. dakikada sol kanatta topla buluşan Eze'nin arka direğe yaptığı ortada İrfan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Lukac'ın göğsünden sekip kornere çıktı.

37. dakikada kontra atakla rakibini eksik yakalayan Akhisarspor'da rakip yarı alanda topla buluşan Peter'in pasını alan Delarge, kalecinin önde olduğunu fark edince ceza sahası dışından güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

34. dakikada Çekdar'ın pasında topu alan Delarge sağ kanattaki Semih'i gördü. Semih'in ceza sahasına yaptığı ortada Delarge'ın şutu kaleci Metin'den döndü.

27.dakikada Çekdar'ın ceza sahasına gönderdiği topu defans kafa ile uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına seken topu önünde bulan Yusuf'un sert şutu az farkla auta gitti.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Akhisarspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu.

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