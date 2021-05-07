TFF 1. Lig Akhisarpor: 1 Ümraniyespor: 1

80. dakikada İlke'nin savunma arkasına attığı topu alan Delarge'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Bertuğ'un sert şutunda top filelerle buluştu. 1-1

67. dakikada Kamara'nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada İlke'nin uzaklaştırmak istediği top Lawal'a çarparak Kamara'nın önüne düştü. Kamara'nın boş pozisyonda verdiği pas ile buluşan Yusuf Emre topu filelere gönderdi. 0-1

40. dakikada Bertuğ'la yaptığı verkaç sonucu ceza sahasına giren Çekdar'ın şutunu kaleci Orkun kornere çeldi.

TFF 1. Lig'in 34. hafta maçında Akhisarspor, konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

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