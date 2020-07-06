TFF 1. Lig: Akhisarpor: 3 Balıkesirspor: 1 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Akhisarpor: 3 Balıkesirspor: 1

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Akhisarspor konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Akhisarspor konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti.

İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı


Maçtan dakikalar


4. dakikada Bjarnason'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazdan topla buluşan Erhan'ın plase vuruşunda top az farkla auta gitti.


5. dakikada ceza sahası içinde baskıyla topu kazanan Mrsic'in şutu Lukac'tan sekti. Topu önünde bulan Anıl'ın şutunda top auta çıktı.


15. dakikada Ali Kaan'ın taşıdığı topla ceza sahası içinde buluşan Erhan'ın arka direğe yaptığı ortasında Burhan, topu düzeltip düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-0


40. dakikada Anıl'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Malle, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Lukac topu iki hamlede kontrol etti.


47. dakikada Kadir'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Bertuğ'un kafa vuruşunda top kalecide kaldı.


56. dakikada Anıl'ın savunma arkasına attığı ara pasta topla buluşan Malle ceza sahasında düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1


59. dakikada Aykut'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Burhan, dar alanda 3 rakibinden sıyrılarak altıpas içinden topu filelere gönderdi. 2-1


81. dakikada Eray'ın ara pasında orta sahada topla buluşan Ergin, ceza sahasına girmeden kaleye gönderdiği şutta ağları buldu. 3-1


Stat: Akhisar Belediye Stadyumu


Hakemler: Direnç Tosunoğlu xxx, Hüseyin Aylak xxx, Bersan Duran xxx


Akhisarspor: Lukac xx, Vrsajevic xx, Uğur xx, Cocalic xx, Kadir xx, Burhan xxx (Tolga dk. 71 x), Bjarnason xx (Aykut dk. 46 xx), Rotman xx, Erhan xx (Ergin dk. 71 xx), Ali Kaan xx (Eray dk. 61 x), Bertuğ xx (Hadzic dk. 61 x)


Yedekler: Gökhan, Halil, Musa, Doğukan, Çekdar


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Balıkesirspor: Yiğithan x, Cenk x (Kağan dk. 22 x), Sezer xx, Batuhan x, Berat x, Abdülkadir x, Mrsic xx (Andusic dk. 81 x), Celal x (Ezeh dk. 66 x), Anıl xx, Serdar xx (Emirhan dk. 81 x), Malle xx


Yedekler: Atilla, Enes, Görkem, Okan


Teknik Direktör: Umut Baysal


Goller: Burhan (dk. 15 ve 59), Ergin (dk. 81) (Akhisarspor), Malle (dk. 56) (Balıkesirspor)


Sarı Kart: Serdar (Balıkesirspor) - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Ali Kaan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 22:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Akhisarpor: 3 Balıkesirspor: 1 - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:27 Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi 15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 14:23 Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:28 Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:36 İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış 09:58 Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor 09:36 Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:10 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi 09:08 Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
00:13
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
19:02
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
18:04
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
17:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 05:09:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: Akhisarpor: 3 Balıkesirspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]