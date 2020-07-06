TFF 1. Lig: Akhisarpor: 3 Balıkesirspor: 1

Goller: Burhan (dk. 15 ve 59), Ergin (dk. 81) (Akhisarspor), Malle (dk. 56) (Balıkesirspor)

56. dakikada Anıl'ın savunma arkasına attığı ara pasta topla buluşan Malle ceza sahasında düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

47. dakikada Kadir'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Bertuğ'un kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

40. dakikada Anıl'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Malle, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Lukac topu iki hamlede kontrol etti.

15. dakikada Ali Kaan 'ın taşıdığı topla ceza sahası içinde buluşan Erhan'ın arka direğe yaptığı ortasında Burhan, topu düzeltip düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-0

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Akhisarspor konuk ettiği Balıkesirspor 'u 3-1 mağlup etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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