TFF 1. Lig: Akhisarpor: 3 Keçiörengücü: 4 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Akhisarpor: 3 Keçiörengücü: 4

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Akhisarspor konuk ettiği Keçiörengücü'ne 4-3 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Akhisarspor konuk ettiği Keçiörengücü'ne 4-3 mağlup oldu. Bu sonuçla ligi 4. sırada tamamlayan Akhisarspor, Play-Off'ta Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu.

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Maçtan dakikalar


10. dakikada Kadir'in son çizgiden ceza sahasına çevirdiği pozisyonda topu önünde bulan Ergin'in şutu direkten döndü. Dönen topa tekrar vuran Ergin, bu kez topu auta gönderdi.


13. dakikada Uğur'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Lukac çeldi.


15. dakikada defansın arkasına atılan topla buluşan Abdulkadir'in sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Lukac kornere çeldi.


16. dakikada defansın uzaklaştıramadığı topu alan Cem ceza sahası içi sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1


31. dakikada Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burhan'ın şutunu kaleci Mahummed kornere çeldi.


32. dakikada Akhisarspor defansının hatasında araya giren Dialiba kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Lukac'ı geçerek ceza sahasındaki Cem'e pasını verdi. Cem topu boş kaleye gönderdi. 2-0


39. dakikada Uğur'un savunmanın arasına attığı harika pasta ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir, Lukac'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. 0-3


42. dakikada Kadir'in sol kanattan yaptığı ortada Keçiören savunmasının topa elle müdahalesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Ergin'in vuruşunda kaleci Muhammed penaltıyı kurtardı.


45. dakikada Soner'in sol kanattan ceza sahasına yerden yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Cem'in şutunu Lukac ayaklarıyla çıkardı.


46. dakikada Bertuğ'un presle kazandığı topla ceza sahasına girdi. Müsait durumdaki Vrsajevic'e pasını çıkardı. Vrsajevic düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-3


54. dakikada Dialiba'nın ara pasında sol kanatta topla buluşan Soner sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-4


62. dakikada Burhan'ın pasında ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan Vrsajevic'in sert şutu kaleciden döndü. Dönen topu Hadzic ağlara gönderdi. 2-4


70. dakikada Soner'in sol kanattan ortasında altıpas içinde bulunan Uğur'un şutu direk dibinden auta çıktı.


75. dakikada Cem, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu gönderdi. Lukac'ı geçen topu çizgiden Kadir çıkardı.


83. dakikada topla çok iyi hareketlenen Hadzic, ceza sahasına girerek altıpas içine yerden ortasını yaptı. Bertuğ boş pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-4


Stat: Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu


Hakemler: Hakan Ceylan xx, Gökmen Baltacı xx, Emrah Ünal xx


Akhisarspor: Lukac x, Vrsajevic xxx, Uğur x, Cocalic x (Musa dk. 46 xx), Kadir x, Burhan x, Ali Kaan x, Rotman x (Muhammet dk. 63 x), Erhan x (Eray dk. 46 x), Ergin x (Bertuğ dk. 46 xxx), Cikalleshi x (Hadzic dk. 46 xx)


Yedekler: Gökhan, Halil, Tolga, Doğukan, Aykut


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Keçiörengücü: Muhammed xxx, Abdulkadir xxx (Mendy dk. 78 x), Samet xxx, Erdi xxx, Soner xxx, Süleyman xxx, Cem xxx (Devrim dk. 88 x), Uğur xxx, Burak xxx (Madinda dk. 66 xx), Dialiba xxx, Kone xx (Abdülkadir Kuzey dk. 88 x)


Yedekler: Boran


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Goller: Vrsajevic (dk. 46), Hadzic (dk. 62), Bertuğ (dk. 83) (Akhisarspor) Cem (dk. 16 ve dk. 22), Abdulkadir (dk. 39), Soner (dk. 54) (Keçiörengücü)


Sarı Kartlar: Kadir, Rotman, Eray (Akhisar), Abdulkadir (Keçiörengücü) - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 19:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Akhisarpor: 3 Keçiörengücü: 4 - Son Dakika Spor
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