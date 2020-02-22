TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - Fatih Karagümrük: 2 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - Fatih Karagümrük: 2 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - Fatih Karagümrük: 2

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Akhisar Belediye Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü konuk eden Akhisarspor, mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - Fatih Karagümrük: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Akhisar Belediye Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü konuk eden Akhisarspor, mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.


Maçtan dakikalar


8. dakikada Koray'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Akhisar savunması müdahale edemeyince arka direkte boş kalan Emerghara topu ağlara gönderdi. 0-1


19. dakikada kornerden seken topu önünde bulan Onur, ceza sahası dışındaki Tolga'ya pasını verdi. Tolga'nın gelişine sert şutu az farkla auta gitti.


23. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada savunmadan seken topu Onur kafayla Burhan'a indirdi. Burhan'ın dönerek şutu az farkla yandan auta gitti.


25. dakikada 18 yayı içinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erhan'ın kaleye gönderdiği şut üst ağlarda kaldı.


29. dakikada Bjarnason'un orta sahada kaptırdığı topta Akhisar savunması eksik yakalandı. Ramazan'ın ceza sahasına getirdiği topu Sobiech'e aktardı. Sobiech'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2


40. dakikada Burhan'ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topa buluşan Erhan'ın şutu kalecide kaldı.


52. dakikada Vrsajevic'in penaltı noktasına yerden yaptığı ortada Onur'un şutu üstten auta gitti.


56. dakikada Vrsajevic'in ceza sahasına yaptığı ortada Onur'un kafa vuruşunda top kalecide kaldı.


60. dakikada Burhan'ın ceza sahasına ortasında Muhammet'in pasını alan Onur, altıpas üzerinden çektiği şut kalecide kaldı.


88. dakikada Muhammet'in kullandığı kornerde ceza sahası içine gelen topta Vrsajevic'in kafa vuruşu kalecide kaldı.


90+2. dakikada Muhammet'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta kaleye gönderdiği topu kaleci kornere çeldi.


Stat: Akhisar Belediye


Hakemler: Turgut Doman x, Mehmet Ali Akkor x, Cem Özbay x


Akhisarspor: Gökhan x, Tolga x, Cocalic x, Uğur x, Vrsajevic xx, Burhan x (Bertuğ dk. 81 ?), Bjarnason x (Muhammet dk. 46 x), Rotman x, Erhan x (Kadir dk. 81 ?), Onur x, Cikalleshi x


Yedekler: Milan, Halil, Musa, Eray, Aykut


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Fatih Karagümrük: Aykut xx, Koray xx, Fatih xx, Yalçın xx, Bülent xx, Attamah xx, Ramazan xx (Engin dk. 65 x), Ndao xx, Emerghara xxx (Darri dk. 71 x), Sabo xx, Sobiech xxx (Ahmet dk. 81 x)


Yedekler: Murat, Efe, Çağrı, Muhammed


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Emerghara (dk. 10), Sobiech (dk. 29) (Fatih Karagümrük)


Sarı Kartlar: Bülent, Yalçın, Sabo, Koray (Fatih Karagümrük) - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Akhisar, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:55 Kaynak: İHA
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