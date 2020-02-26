TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 - Giresunspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 - Giresunspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 - Giresunspor: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Akhisarspor, sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 35'e yükseltti.

TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 - Giresunspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Akhisarspor, sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 35'e yükseltti.


Maçtan dakikalar


15. dakikada Bjarnason'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutu yandan auta gitti.


16. dakikada Mehmet'in Güven'in ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Rusescu'nun şutunu Gökhan kornere çeldi.


17. dakikada Erhan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi penaltı noktasında bulunan Burhan'a pasını verdi. Burhan topu Bjarnason'a aktardı. Bu oyunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


44. dakikada sağ kanattan Burhan'ın ortasında topla buluşan Cikalleshi daha müsait durumdaki Erhan'ı gördü. Bu oyuncu rakip oyuncuları da saf dışı bırakarak, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0


56. dakikada Milinkovic'in ceza yayı üzerinden plase vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.


Stat: Spor Toto Akhisar Belediye


Hakemler: Caner Ak xx, Murat Temel xx, Furkan Ürün xx


Akhisarspor: Gökhan xx, Tolga xxx, Cocalic xxx, Uğur xxx, Vrsajevic xxx, Burhan xx, Bjarnason xxx, Rotman xx, Erhan xxx (Bertuğ dk. 72 x), Onur xx (Musa dk. 90+1 ?), Cikalleshi xx (Muhammet dk. 72 x)


Yedekler: Halil, Doğukan, Kadir, Aykut, Ali Kaan, Ergin, İrfan


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Giresunspor: Metin x, Uğur xx (Muhayer dk. 80 ?), Murat x (Tanase dk. 46 x), Ahmet x, Muhammed x, Mehmet Taş x, Renan x, Mehmet Güven xx, Valle xx, Rusescu x, Milinkovic x (Özgür Can dk. 73 x)


Yedekler: Onurcan, Berkan, Ertuğrul, Alpay, Himmet, Veysel


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Goller: Bjarnason (dk. 17), Erhan (dk. 44) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Bjarnason, Cocalic, Bertuğ (Akhisarspor), Mehmet Taş, Muhammed, Özgür Can, Valle, Tanase (Giresunspor) - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:59 Kaynak: İHA
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