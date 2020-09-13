TFF 1. Lig: Altay: 0 Samsunspor: 0

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Altay, sahasında Yılport Samsunspor'la golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada sol kanattan atak yapan Altay'da, Paixao ceza sahası dışı sol çaprazından şansını denedi ancak top kaleci Nurullah'ta kaldı.

16. dakikada orta alandan atak yapan Samsunspor'da Surak Çalık ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu attı ancak top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

27. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağından Burak Çalık topla birlikte ceza sahası içine girerek şutunu çekti ancak kaleci Burak Öğür topu kornere gönderdi.

31. dakikada sağ taraftan Putsila'nın kullandığı serbest vuruşta Paixao ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Nurullah gole izin vermedi.

37. dakikada sol kanattan atak yapan Altay'da topla birlikte ceza sahası içine giren Putsila, Ziya Alkurt'a pasını aktardı. Ziya'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

43. dakikada sağ taraftan serbest vuruş kullanan Samsunspor'da ceza sahası içinde karambolden seken topu Freddy kaleye gönderdi ancak top kaleci Burak Öğür'de kaldı.

46. dakikada Putsila'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ziya yine bekletmeden şutunu attı ancak kaleci Nurullah bu pozisyonda da başarılıydı.

58. dakikada Altay'da orta alandan ceza sahası içine giren Paixao, Putsila'ya pas verdi. Putsila topa sert vurdu ancak top kaleci Nurullah'tan oyun alanına döndü.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Mehmet Yıldırım xx

Altay: Burak Öğür xxx, Tolga Ünlü xx, İbrahim Öztürk xx, Lokman Gör xx, Özgür Özkaya xx, Scuk xx, Thiam x (Yılmaz Özeren dk. 72 x), Kappel x (Erhan Çelenk dk. 32 xx), Putsila xx, Ziya Alkurt xx (Ergin Keleş dk. 82 ?), Paixao x (Gnanduillet dk. 82 ?)

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Çağlar Birinci, Rıdvan Şimşek, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Samsunspor: Nurullah Aslan xxx, Caner Arıcı xx, Boli xx, Yalçın Kılınç xx, Kerem Can Akyüz xx, Muhsin Yıldırım xx (Veli Çetin dk. 90+2 ?), Savicevic x (Guido Koçer dk. 81 ?), Gökhan Alsan x (Kubilay Yavuz dk. 68 x), Freddy xx, Burak Çalık xx, Ahmethan Köse x (Ferhat Çulcuoğlu dk. 81 ?)

Yedekler: Furkan Köse, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Enes İslamn İlkin

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Sarı Kartlar: Caner Arıcı, Gökhan Alsan (Samsunspor) - İZMİR