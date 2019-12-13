TFF 1. Lig: Altay: 1 - Adana Demirspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Altay: 1 - Adana Demirspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Altay: 1 - Adana Demirspor: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Altay, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Altay: 1 - Adana Demirspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Altay, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.


Maçtan dakikalar


16. dakikada Putsila'nın ceza sahası dışından vurduğu şutu Kaleci Kurtuluş kurtardı.


24. dakikada Yılmaz'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen İbrahim'in kafa vuruşunda top kaleci Kurtuluş'da kaldı.


30. dakikada Putsila'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte boş kalan İbrahim, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0


70. dakikada Emre Nefiz'in sağ kanattan ceza sahası içine verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Volkan Şen'in şutu sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.


88. dakikada karambolden dönen topla ceza sahası dışında buluşan Yılmaz'ın vurduğu şut kalenin üstünden auta çıktı.


Stat: Menemen Şehir Stadyumu


Hakemler: Kadir Sağlam xx, Erkan Akbulut xx, Hasan Hüseyin Tetik xx


Altay: Cihan xx, Özgür xx, İbrahim xxx, Abdülkerim xx, Erhan xx, Putsila xxx, Adamu xx (Cenk dk. 89 ?), Yılmaz xx, Oğuz Han x (Hakan dk. 72 xx), Leandrinho xx, Paixao x (Deniz dk. 81 ??)


Yedekler: Aydın, Murat Uslu, Kadir, Kutay, Mesut, Kazımcan, Tatos


Teknik Direktör: Ali Tandoğan


Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Emre Nefiz xx, Semih x, Rassoul xx, Mehmet Uslu xx, Sinan x (Erdal dk. 72 xx), Traore xx, Kosecki x (Volkan Şen dk. 46 x), Aosman x (Gladky dk. 59 x), Berk xx, Samed x


Yedekler: Yusufcan, Tayyib, Adil, Vedat, Tevfik, Yusuf Emre, Barış


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Gol: İbrahim (dk. 30) (Altay)


Sarı kartlar: Adamu, İbrahim (Altay), Gladky, Samed (Adana Demirspor) - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Volkan Şen, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:04 Kaynak: İHA
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