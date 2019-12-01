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TFF 1. Lig: Altay: 1 - Eskişehirspor: 1

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Altay, Eskişehirspor'u ağırladı.

TFF 1. Lig: Altay: 1 - Eskişehirspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Altay, Eskişehirspor'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar


5. dakikada Paixao'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Leandrinho'nun şutunu kaleci Ekrem kurtardı.


28. dakikada ceza sahası dışından topa vuran Tatos'un şutu üst direkten oyun alanına döndü.


34. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Emre Güral'ın pasında Sekidika topu ağlara gönderdi. 0-1


45. dakikada Leandrinho'nun kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1


47. dakikada ceza sahası dışından topa vuran Paixao'nun şutunu kaleci Ekrem çeldi.


72. dakikada Leandrinho karambolde kalan topa gelişine vurdu, top sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.


Stat: Menemen Şehir


Hakemler: Onur Özütoprak xx, Utku Tunavelioğlu xx, Cemil Tunç xx


Altay: Aydın xx, Erhan xx, Gençer xx, Abdülkerim xxx, Özgür xx, Yılmaz xx, Deniz x (Hüsamettin dk. 77 x), Leandrinho xx (Oğuz Han dk. 83 ?), Tatos xx, Putsila x, Paixao x


Yedekler: Cihan, Hakan, Mesut, Cenk, İbrahim, Mustafa, Adamu, Kazımcan


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Eskişehirspor: Ekrem xx, Hakan xx, Berkay xx, Erdal xx, Ferhat xx, Mehmet xx, Issah x, Sekidika xxx, Sissoko xx, Milinkovic x (Alperen dk. 90 ?), Emre x (Cemali dk. 81 ?)


Yedekler: Ebrar, Mevlüt, Mehmet, Furkan, Tolga, Mete, İbrahim


Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan


Goller: Sekidika (dk. 34) (Eskişehirspor), Abdülkerim (dk. 45) (Altay)


Sarı kartlar: Milinkovic, Sissoko (Eskişehirspor), Özgür (Altay) - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:12 Kaynak: İHA
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