TFF 1. Lig: Altay: 1 - İstanbulspor: 0

Altay-İstanbulspor karşılaşmasını Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti. Yaklaşık 2 bin seyircinin bulunduğu stadyumda, İstanbulspor'u deplasman tribününde 4 taraftar destekledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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