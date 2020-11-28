TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Altay, sahasında Bursaspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Burak Altıparmak'ın pas hatasıyla topu kapan Gnanduillet, ceza sahası içine girerek kaleci Deniz ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Deniz gole izin vermedi.
20. dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Ali Akman'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Şen, plase bir vuruşla topu sağ direğe çarptırarak filelere gönderdi. 0-1.
35. dakikada sağ kanattan Özgür Özkaya serbest vuruş kullanan Altay'da, ceza sahası içinde topa yükselen Berkay Sülüngöz kafa vuruşuyla topu kaleye yönlendirdi, kaleci Deniz Aydın topu tek eliyle kornere çeldi.
44. dakikada Özgür Özkaya ile sağ taraftan korner kullanan Altay'da, ön direkte topa kafa vuruşu yapan Ziya Alkurt meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
56. dakikada orta alandan atak yapan Bursaspor'da, Batuhan Kör yaklaşık 25 metreden kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu attı, kaleci Cihan Topaloğlu'nun yumrukladığı top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
59. dakikada sağ kanattan yüklenen Bursaspor'da Burak Altıparmak ceza sahasına ortaladı, üstüne gelen topa kafa vuruşu yapan Ali Akman'ın pozisyonunda top kaleci Cihan Topaloğlu'nda kaldı.
69. dakikada sağ kanattan Ziya Alkurt'un yaptığı ortaya ceza sahası içinde bulunan Paixao, kafa vuruşuyla kaleye yönlendirdi, meşin yuvarlak kaleci Deniz Aydın'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 2-1
78. dakikada Bursaspor ceza sahası içinde Aykut Akgün, Paixao'yu düşürdü. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Paixao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Burak Şeker xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Seyfettin Ünal xx
Altay: Cihan Topaloğlu xx, Tolga Ünlü xx, Berkat Sülüngöz xx, İbrahim Öztürk xx, Özgür Özkaya xx, Scuk x (Harun Alpsoy dk. 46 x), Yılmaz Özeren xx (Eren Erdoğan dk. 90+2 ?), Regattin xx, Kappel xx (Yekta Kurtuluş dk. 58 x), Ziya Alkurt xxx (Rıdvan Şimşek dk. 73 x), Gnanduillet x (Paixao dk. 58 xxx)
Yedekler: Burak Öğür, Kazımcan Karataş, Kuban Altunbudak, Lokman Gör, Amorim
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Bursaspor: Deniz Aydın xx, İsmail Çokçalış xx, Aykut Akgün x, Furkan Emre Ünver xx (Cüneyt Köz dk. 67 x), Onur Atasayar xx, Burak Altıparmak x, Batuhan Kör x (Recep Aydın dk. 89 ?), Kerem Şen xx (Berat Altındiş dk. 72 x), Emirhan Aydoğan xx, Burak Kapacak x (Ozan İsmail Koç dk. 72 x), Ali Akman xx
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Ramazan Keskin, Çağatay Yılmaz, İsmail Can Çavuşluk, Tuğbey Akgün, Ertuğrul Kurtuluş
Teknik Sorumlu: Fazlı Tan
Goller: Kerem Şen (dk. 20) (Bursaspor), Ziya Alkurt (dk. 44), Paixao (dk. 69 ve dk. 79 pen) (Altay)
Sarı Kartlar: Ziya Alkurt, Harun Alpsoy (Altay), Emirhan Aydoğan (Bursaspor) - İZMİR
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1 - Son Dakika Spor