TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1

69. dakikada sağ kanattan Ziya Alkurt'un yaptığı ortaya ceza sahası içinde bulunan Paixao, kafa vuruşuyla kaleye yönlendirdi, meşin yuvarlak kaleci Deniz Aydın'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 2-1

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın penaltısıyla ilgili olay sözler: Futbolu öldürmek için her şeyi yapıyorlar