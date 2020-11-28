TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1

28.11.2020 21:04
TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Altay, sahasında Bursaspor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Altay, sahasında Bursaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Burak Altıparmak'ın pas hatasıyla topu kapan Gnanduillet, ceza sahası içine girerek kaleci Deniz ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Deniz gole izin vermedi.

20. dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Ali Akman'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Şen, plase bir vuruşla topu sağ direğe çarptırarak filelere gönderdi. 0-1.

35. dakikada sağ kanattan Özgür Özkaya serbest vuruş kullanan Altay'da, ceza sahası içinde topa yükselen Berkay Sülüngöz kafa vuruşuyla topu kaleye yönlendirdi, kaleci Deniz Aydın topu tek eliyle kornere çeldi.

44. dakikada Özgür Özkaya ile sağ taraftan korner kullanan Altay'da, ön direkte topa kafa vuruşu yapan Ziya Alkurt meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

56. dakikada orta alandan atak yapan Bursaspor'da, Batuhan Kör yaklaşık 25 metreden kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu attı, kaleci Cihan Topaloğlu'nun yumrukladığı top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

59. dakikada sağ kanattan yüklenen Bursaspor'da Burak Altıparmak ceza sahasına ortaladı, üstüne gelen topa kafa vuruşu yapan Ali Akman'ın pozisyonunda top kaleci Cihan Topaloğlu'nda kaldı.

69. dakikada sağ kanattan Ziya Alkurt'un yaptığı ortaya ceza sahası içinde bulunan Paixao, kafa vuruşuyla kaleye yönlendirdi, meşin yuvarlak kaleci Deniz Aydın'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 2-1

78. dakikada Bursaspor ceza sahası içinde Aykut Akgün, Paixao'yu düşürdü. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Paixao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Burak Şeker xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Seyfettin Ünal xx

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Tolga Ünlü xx, Berkat Sülüngöz xx, İbrahim Öztürk xx, Özgür Özkaya xx, Scuk x (Harun Alpsoy dk. 46 x), Yılmaz Özeren xx (Eren Erdoğan dk. 90+2 ?), Regattin xx, Kappel xx (Yekta Kurtuluş dk. 58 x), Ziya Alkurt xxx (Rıdvan Şimşek dk. 73 x), Gnanduillet x (Paixao dk. 58 xxx)

Yedekler: Burak Öğür, Kazımcan Karataş, Kuban Altunbudak, Lokman Gör, Amorim

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Bursaspor: Deniz Aydın xx, İsmail Çokçalış xx, Aykut Akgün x, Furkan Emre Ünver xx (Cüneyt Köz dk. 67 x), Onur Atasayar xx, Burak Altıparmak x, Batuhan Kör x (Recep Aydın dk. 89 ?), Kerem Şen xx (Berat Altındiş dk. 72 x), Emirhan Aydoğan xx, Burak Kapacak x (Ozan İsmail Koç dk. 72 x), Ali Akman xx

Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Ramazan Keskin, Çağatay Yılmaz, İsmail Can Çavuşluk, Tuğbey Akgün, Ertuğrul Kurtuluş

Teknik Sorumlu: Fazlı Tan

Goller: Kerem Şen (dk. 20) (Bursaspor), Ziya Alkurt (dk. 44), Paixao (dk. 69 ve dk. 79 pen) (Altay)

Sarı Kartlar: Ziya Alkurt, Harun Alpsoy (Altay), Emirhan Aydoğan (Bursaspor) - İZMİR

TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1

Türkiye Futbol Federasyonu, ZİYA ALKURT, Bursaspor, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1 - Son Dakika Spor


Son Dakika

Gözler Pazartesi toplanacak Kabine'ye çevrildi! Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın penaltısıyla ilgili olay sözler: Futbolu öldürmek için her şeyi yapıyorlar 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı Son Dakika: Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü
Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti         
20:57
Kandilli'den yürekleri ferahlatan açıklama: Ocak ayından sonra yağışlar artacak Kandilli'den yürekleri ferahlatan açıklama: Ocak ayından sonra yağışlar artacak         
20:11
Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı         
19:54
Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi         
19:25
Partilere katılıp Partilere katılıp "Abartmayın" diyen sunucu Buse İskenderoğlu, koronavirüse yakalandı         
19:07
Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi         
17:11
Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı         
15:37
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun         
14:18
Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor         
12:52
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 21:14:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: Altay: 3 Bursaspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei