TFF 1. Lig: Altay: 6 Eskişehirspor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Altay: 6 Eskişehirspor: 0

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Altay, sahasında Eskişehirspor'u 6-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Altay: 6 Eskişehirspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Altay, sahasında Eskişehirspor'u 6-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Ziya Alkurt'un uzun pasıyla defans arkasına sarkan Paixao, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0

33. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde İbrahim Öztürk kafayla topu havalandırdı. Havalanan topa yükselen Paixao, meşin yuvarlağı kalenin solundan filelerle buluşturdu. 2-0

35. dakikada sağ kanattan atak yapan Altay'da Kappel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Erhan Çelenk, düz bir vuruşla meşin yuvarlağı yerden ağlara yolladı. 3-0

38. dakikada sağ kanattan Kappel ile atağa çıkan Altay'da ceza sahası içinde topu önünde bulan Paixao şutunu attı ancak Eskişehirspor defansı kale çizgisinden topu uzaklaştırdı.

45. dakikada sol kanattan yüklenen Altay'da Ziya Alkurt'un ceza sahası içine verdiği pasla topla buluşan Paixao, sağ ayağının ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalenin solundan filelerle buluşturdu. 4-0

48. dakikada sağ kanattan hızlı atak yapan Altay'da Kappel ceza sahası içine girerek topu altıpas üzerine gönderdi. Paixao, gelen topu tek vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 5-0

53. dakikada orta alandan yüklenen Altay'da Ziya Alkurt kaleye şutunu gönderdi ancak top direkten oyun alanına döndü.

61. dakikada sağ kanattan gelişen Eskişehirspor atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleyi gören Halil İbrahim Öner'in şutunda kaleci Burak Öğür topu güçlükle kornere çeldi.

68. dakikada orta alandan kontra atağa çıkan Altay'da Regattin'in pasıyla ceza sahasına sağ taraftan giren Kappel, aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. 6-0

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Cemil Tunç xx, Selahattin Altay xx

Altay: Burak Öğür xx, Tolga Ünlü xx, İbrahim Öztürk xx, Lokman Gör xx, Özgür Özkaya xx, Scuk xx, Thiam x (Yılmaz Özeren dk. 32 xx), Kappel xxx (Eren Erdoğan dk. 69 x), Erhan Çelenk xx (Regattin dk. 58 xx), Ziya Alkurt xx (Kazımcan Karataş dk. 58 x), Marco Paixao xxxx (Gnanduillet dk. 69 x)

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Tatos, Çağlar Birinci, Rıdvan Şimşek, Kuban Altunbudak, Kadir Yazıcı

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Eskişehirspor: Melih Ağa x, Bilal Ceylan x, Sezgin Coşkun x, Furkan Balaban x, Emir Yıldız x, Kıvanç Karakaş x (İbrahim Halil Öner dk. 46 x), Mehmet Özcan x, Talha Erdoğan x, Bedirhan Altunbaş ? (Furgan Polat dk. 13 x), Alperen Kocabaş x (Bedirhan Akçay dk. 69 x), Onur Bayramoğlu x (Buğra Çağlıyan dk. 69 x)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Hasan Ulaş Uygur, Arda Okumuş, Doğukan Ünal

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Goller: Paixao (dk. 29, 33, 45 ve 48), Erhan Çelenk (dk. 35), Kappel (dk. 68) (Altay)

Sarı kartlar: Thiam, Özgür Özkaya, Gnanduillet (Altay), Mehmet Özcan, Bilal Ceylan (Eskişehirspor) - İZMİR

TFF 1. Lig: Altay: 6 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Altay: 6 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Altay: 6 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Altay: 6 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Altay: 6 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Altay: 6 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Altay: 6 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Altay: 6 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Altay: 6 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Altay: 6 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Altay: 6 Eskişehirspor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, ZİYA ALKURT, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 21:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Altay: 6 Eskişehirspor: 0 - Son Dakika Spor


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