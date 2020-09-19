TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Bursaspor: 2

TFF 1. Lig'in 2. hafta maçında Bursaspor'u konuk eden Altınordu, rakibine 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Muzaffer Kocaer'in kafayla kale sahasına gönderdiği topa Sinan Osmanoğlu uçarak kafayı vurdu, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
10. dakikada Ahmet İlhan Özek savunmanın arasına yerden oynadı, Furkan Çil hamle yapıp sağ çaprazdan vurdu. Top üstten dışarı gitti.
12. dakikada Burak Kapacak ceza sahası sol çaprazından direk dibine doğru vurdu, kaleci Erhan Erentürk yatarak meşin yuvarlağı bloke etti.
38. dakikada Ufuk Budak sol çaprazdan kale sahasına ortaladı. Metehan Mimaraoğlu yükselip kafayı vurdu. Kaleci topu kornere atmayı başardı.
43. dakikada Ufuk Budak'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruştan gelen topu kaleci Ataberk Dadakdeniz köşeden çıkardı.
55. dakikada Metehan Mimaroğlu sol çaprazdan ceza sahasına girip direk dibine vurdu, kaleci son anda uzanıp topu kornere çeldi.
57. dakikada soldan ceza sahasına gönderilen serbest vuruştan gelen topa Ali Akman kafayı vurdu. Top az farkla auta çıktı.
59. dakikada Burak Kapacak'ın topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Emirhan Aydoğan vurdu. Yan direkten dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Emirhan bu kez fileleri havalandırdı. 0-1
60. dakika yayın üzerinde topla buluşan Burak Kapacak, savunmadan kurtulup vurdu. Kaleci Erhan Erentürk iyi yer tutarak gole izin vermedi.
63. dakikada Ahmet İlhan Özek ceza sahası sağ çaprazından vurdu, kaleci Ataberk Dadakdeniz açıyı iyi kapatıp yine gole izin vermedi.
73. dakikada Ravil Tagir'in savunmada kaptırdığı topu Ali Akman karşı karşıyla pozisyonda filelere gönderdi. 0-2
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Mert Güzenge xx, Mehmet Kapluhan xx, Oğuz Kağan Çalışır xx
Altınordu: Erhan Erentürk x, Yusuf Yalçın Arslan xx (Kerim Alıcı dk. 62 x), Sinan Osmanoğlu xx, Ravil Tagir xx, Ufuk Budak xx (Oğuzhan Akgün dk. 85 ?), Oğulcan Ülgün x, Furkan Çil x (Hüseyin Altuğ Taş dk. 77 x), Muzaffer Kocaer x (Burak İnce dk. 62 x), Ahmet İlhan Özek x (Yiğit Emre Çeltik dk. 85 ?), Metehan Mimaroğlu x, Hüsamettin Yener x
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz xx, İsmail Çokçalış xx, Cüneyt Köz xx, Aykut Akgün xxx, Emirhan Aydoğan xx, Burak Altıparmak xx, Ozan İsmail Koç x (Vefa Temel dk. 46 x), Recep Aydın xx (Batuhan Kör dk. 85 ?), Özer Hurmacı xx (Çağatay Yılmaz dk. 71 x), Burak Kapacak xx), (Ramazan Keskin dk. 71 x), Ali Akman xx (Onur Atasayar dk. 90 ?)
Goller: Emirhan Aydoğan (dk. 59), Ali Akman (dk. 73) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Oğulcan Ülgün, Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Vefa Temel, Ramazan Keskin (Bursaspor) - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 21:28 - Kaynak: İHA
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