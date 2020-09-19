TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Bursaspor: 2

59. dakikada Burak Kapacak'ın topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Emirhan Aydoğan vurdu. Yan direkten dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Emirhan bu kez fileleri havalandırdı. 0-1

TFF 1. Lig'in 2. hafta maçında Bursaspor 'u konuk eden Altınordu , rakibine 2-0 mağlup oldu.

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