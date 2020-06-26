TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Keçiörengücü: 2

90+4. dakikada soldan kullanılan korner atışından gelen topa Erdi Dikmen ters vurunca top kendi ağlarına gitti: 1-1.

45+1. dakikada Burak Aydın soldan ceza sahasına gönderdi, Cem Ekinci yükselip kafayı vurdu ve topu filelerle buluşturdu: 0-1.

8. dakikada Okan Derici yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu, top yan direğin hemen dibinden auta gitti.

4. dakikada Theodore Mendy soldan sıfıra inip kale sahasına yerden gönderdi, Famaussa Kone kontrol etti, dönüp vurdu, kaleci Erhan Erentürk topu direk dibinde kontrol etti.

TFF 1. Lig'in 30. hafta maçında Keçiörengücü'nü konuk eden Altınordu, rakibine 2-1 mağlup oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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