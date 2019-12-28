TFF 1. Lig: Altınordu: 1 - Menemenspor: 0

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu, Ekol Göz Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
19. dakikada gelişen Altınordu atağında defans arkasına atılan topa çıkan Menemenspor kalecisi Selmani, topu ıskalarken pozisyonun devamında topla buluşan Hüseyin Atakan'ın şutunu Menemenspor defansı kornere çıkardı.
20. dakikada Menemenspor ceza sahasında gelişen pozisyonda Ercan'ın müdahalesiyle yerde kalan Kerim'in pozisyonuna hakem penaltı kararı verdi.
21. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Okan Derici, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
24. dakikada gelişen Altınordu atağında sağ kanattan Kerim Avcı'nın verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Anıl Koç'un şutunu Kaleci Selmani kurtardı.
30. dakikada Hüseyin Atakan'ın sağ kanattan ortadasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Anıl Koç, topun gelişine vurdu ancak top kalenin sağından az farkla auta çıktı.
57. dakikada Alberk Koç'un ceza sahası dışından vurduğu şutta Kaleci Erhan topu kornere çeldi.
87. dakikada Sikiru'nun ceza sahası dışından vurduğu pozisyonda Kaleci Erhan topu güçlükle kornere çeldi.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Hüseyin Aylak xx, Bersan Duran xx
Altınordu: Erhan Erentürk xx, Kerim Alıcı xx, Sinan Osmanoğlu xx, Ravil xx, Ufuk Budak xx, Muhammed Mert xx (Yusuf Arslan dk. 85 ?), Oğulcan Ülgün xx, Okan Derici xx (Burak İnce dk. 71 xx), Hüseyin Üner xx, Anıl Koç xx (Onur Taha dk. 62 xx), Yasin Ozan xx
Yedekler: Ali Emre, Kahraman Demirtaş, Berkay Samancı, Ali Mert, Muzaffer Kocaer, Fatih Aktay
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Menemenspor: Selmani x, Canberk Aydın x (Sikiru Olatunbosun dk. 79 xx), Ercan Coşkun x, Alberk Koç xx, Mehmet Boztepe x (Hüseyin Çolak dk. 70 xx), Ali Keten x (Diakite dk. 77 xx), Mustafa Çeçenoğlu xx, Murat Erdemir xx, Tayfun Aydoğan xx, Taşkın Çalış xx, Ali Özgün xx
Yedekler: Amir Güren, Muhammed Ali Doğan, Murat Elkatmış, Halil İbrahim Sönmez, Onoka
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Gol: Okan Derici (dk. 21 pen.) (Altınordu)
Kırmızı Kart: Ercan Coşkun (dk. 90+4) (Menemenspor)
Sarı Kartlar: Ali Özgün, Tayfun Aydoğan, Diakite (Menemenspor), Kerim Alıcı, Okan Derici, Erhan Erentürk, Sinan Osmanoğlu (Altınordu) - İZMİR