TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bandırmaspor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bandırmaspor: 0

17.11.2020 15:37
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bandırmaspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'de 8. haftanın erteleme maçında Altınordu, sahasında Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'de 8. haftanın erteleme maçında Altınordu, sahasında Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

26. dakikada sol kanattan gelişen Altınordu atağında ceza sahası içinde gelen topta Burak İnce, daha müsait durumda olan Yusuf Can Esendemir'e pasını verdi. Topu sağına çeken Yusuf Can, meşin yuvarlağı sert bir şutla ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakikada orta alandan atak yapan Bandırmaspor'da Del Valle, ceza sahası dışından şut attı ancak top sağ direk dibine çarparak oyun alanı dışına çıktı.

45. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Metehan Mimaroğlu, çizgiye indikten sonra topu soluna çekip dar açıdan şutunu attı. Meşin yuvarlak kalecinin yanından yerden ağlarla buluştu. 2-0

68. dakikada sağ kanattan yüklenen Bandırmaspor'da Orhan Ovacıklı'nın ceza sahası içine yaptığı ortada topa yükselen Del Valle kafayla topu kaleye yönlendirdi ancak kaleci Erhan Erentürk topu kontrol etti.

75. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Ahmet İlhan Özek, kaleciyle karşı karşıya kalsa da etkisiz bir şut atarak topu auta gönderdi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Ali Can Alp xx, Abdullah Uğur Sarı xx

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Furkan Metin xx, Sinan Osmanoğlu xx, Yusuf Can Esendemir xx, Ufuk Budak xx, Furkan Çil xx, Burak İnce xx (Yusuf Arslan dk. 57 x), Muhammed Mert xx (Ahmet Dereli dk. 89 ?), Ahmet İlhan Özek xx (Oğuzhan Akgün dk. 89 ?), Metehan Mimaroğlu xxx (Muzaffer Kocaer dk. 72 x), Enis Destan x (Hüsamettin Yener dk. 72 x)

Yedekler: Özgür Deryol, Sami Satılmış, Hüseyin Altuğ Taş, Mertcan Dağlı, Alper Tursun

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt xx, Orhan Ovacıklı xx, Onur Akbay xx, Gökay Güney xx, Abdürrahim Dursun x(Feyyaz Belen dk. 81 ?), Ba xx, İshak Çakmak xx, Rayo x (Berat Satılmış dk. 63 x), Del Valle xx, Erkan Taşkıran xx (Fırat Arıkan dk. 81 ?), Rahmi Anıl Başaran x (Halilovic dk. 73 x)

Yedekler: Landel, Can Davas, Zülküf Özer, Hüseyin Arabacıoğlu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Yusuf Can Esendemir (dk. 27) Metehan Mimaroğlu (dk. 45) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Sinan Osmanoğlu, Yusuf Can Esendemir (Altınordu) - İZMİR

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bandırmaspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bandırmaspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bandırmaspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bandırmaspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bandırmaspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bandırmaspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bandırmaspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bandırmaspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bandırmaspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bandırmaspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bandırmaspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bandırmaspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bandırmaspor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Yusuf Can, Altınordu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Bandırmaspor: 0 - Son Dakika Spor


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