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TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Boluspor: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 12. hafta maçında Boluspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Boluspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 12. hafta maçında Boluspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 2-0 mağlup etti.


Maçtan dakikalar


13. dakikada Oğulcan Ülgün'ün savunmanın arkasına gönderdiği topta, Anıl Koç kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu kontrol edemeyince Hakan Canbazoğlu meşin yuvarlağa sahip oldu.


16. dakikada Rydell Poepon soldan çalımlarla sıfıra kadar inip kale sahasına çevirdiği anda araya giren Sinan Osmanoğlu kritik bir müdahale ile mutlak golü önledi.


29. dakikada Muhammed Mert'in savunma arkasına verdiği pasta Okan Derici meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


48. dakikada Anıl Koç yaklaşık 30 metreden sert vurdu, yan direği sıyıran top auta çıktı.


57. dakikada Okan Derici yaklaşık 35 metreden direklerin birleştiği noktaya vurdu, kaleci uzanıp topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.


61. dakikada savunma arkasına atılan topa Ersel Aslıyüksek hamle yapıp dokundu, kaleciden dönen meşin yuvarlağa bu kez Yasin Ozan vurdu ancak meşin yuvarlak çizgiye paralel gidip uzaklaştı.


88. dakikada Onur Taha Takır sağdan müthiş çıkıp rakibini geçti ve kale sahasına ortaladı, Kemal Rüzgar çok zor pozisyonda vurdu, kaleciyi geçen topu Hayrullah Bilazer çıkarmak istedi ancak meşin yuvarlak çizgiyi geçince hakem golü verdi. 2-0


Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Yasin Kol xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Burak Cansız xx


Altınordu: Erhan Erentürk xxx, Kahraman Demirtaş xx, Kerim Alıcı xx, Yusuf Arslan xx, Sinan Osmanoğlu xx, Anıl Koç xx, Oğulcan Ülgün xx, Muhammed Mert xx, Okan Derici xxx (Ravil Tagir dk. 78 x), Ersel Aslıyüksek xx (Onur Taha Takır dk. 85 '), Yasin Ozan x (Kemal Rüzgar dk. 69 xx)


Yedekler: Ali Emre Yanar, Ali Mert Aydın, Berkay Samancı, Egehan Gök, Burak İnce, Muzaffer Kocaer, Fatih Aktay


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Boluspor: Hakan Canbazoğlu x, İsmail Konuk xx, Hayrullah Bilazer x, Ümit Kurt xx, Burak Bekaroğlu x, Cumali Bişi x (Batuhan Altıntaş dk. 79 x), Mustafa Eskihellaç xx, Dodo xx, Mutlu Güler x (Samican Keskin dk. 59 xx), Mustafa Durak ' (Melih Okutan dk. 7 xx), Rydell Poepon xx


Yedekler: Yavuz Aygün, Sincere Seth, Fethi Özer, Umut Gündoğan, Alimardon Şukurov


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Goller: Okan Derici (dk. 29), Kemal Rüzgar (dk. 88) (Altınordu)


Sarı kartlar: Melih Okutan, Burak Bekaroğlu, Cumali Bişi, İsmail Konuk (Boluspor), Sinan Osmanoğlu, Yusuf Arslan, Anıl Koç, Ersel Aslıyüksek (Altınordu) - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:02 Kaynak: İHA
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