TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Osmanlıspor: 2

TFF 1. Lig'in 22. hafta maçında Osmanlıspor'u konuk eden Altınordu, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
7. dakikada kalecinin önde olduğunu gören Muhammed Mert, yaklaşık 40 metreden vurdu, kaleci geri koşup topu parmaklarının ucuyla son anda üstten kornere attı.
9. dakikada Onur Taha Takır sağ kanattan ortasın karambolde Atakan Üner arka direğe doğru havadan gönderdi, Metehan Mimaroğlu topu kafayla ağlara gönderdi. 1-0
16. dakikada Jovan Blagojeviç'in orta sahadan savunma arkasına attığı topa Mertan Caner Öztürk ile birlikte yükselen Onur Taha Takır kafayı vurdu, meşin yuvarlak süzülürken Halil İbrahim Esen gelişine vurdu, top uzak köşeden filelere gitti. 1-1
22. dakikada Ognjen Todoroviç soldan ceza sahasına yerden gönderdi, kaleci Erhan Erentürk'ün uzanıp çeldiği topu savunma uzaklaştıramadı. Jovan Blagojeviç yayın üzerinden gelişine çok sert vurdu, Sinan Osmanoğlu'na çarpan meşin yuvarlak yön değiştirip filelere gitti. 1-2
71. dakikada Furkan Çil sağdan sıfıra kadar inip ortaladı, Hüsamettin Yener kafayı vurdu, top kalecide kaldı.
74. dakikada yayın üzerinde kazanılan serbest vuruşu Muhammed Mert kullandı, havaya sıçrayan barajından altından geçen topu kaleci çizgide bloke etti.
88. dakikada Okan Derici'nin sağdan kullandığı kornerden gelen topu Ravil Tagir arka direkte kafa ile ağlara gönderdi. 2-2
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Deniz Turgut xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Altınordu: Erhan Erentürk x, Ravil Tagir xx, Ali Yaşar x, Onur Taha Takır x (Burak İnce dk. 46 xx), Sinan Osmanoğlu xx, Berkay Samancı x (Okan Derici dk. 82 ?), Muhammed Mert xx, Atakan Üner x (Hüsamettin Yener dk. 62 x), Metehan Mimaroğlu xx, Furkan Çil xx, Kemal Rüzgar xx
Yedekler: Ali Emre Yanar, Kahraman Demirtaş, Ufuk Budak, Yusuf Arslan, Batuhan Kırdaroğlu, Yasin Ozan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Osmanlıspor: Santiago Mele xx, Ali Eren İyican xx, Mehmet Yiğit xx, Oğuz Yıldırım xx, Eric Mbu Ayuk xx, Ognjen Todorovic xx (Erdem Çetinkaya dk. 90+2 ?), Jovan Blagojevic xxx, Halil İbrahim Esen xxx, Atakan Çankaya xx, Barış Zeren x, Mertan Caner Öztürk xx (Okan Deniz dk. 87 ?)
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Tamer Aşık, Doğukan Efe, İlhami Siraçhan Nas, Yiğit Kotan, Batuhan Yılmaz
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Metehan Mimaroğlu (dk. 9), Ravil Tagir (dk. 88) (Altınordu), Halil İbrahim Esen (dk. 18), Jovan Blagojevic (dk. 22) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Halil İbrahim Esen, Oğuz Yıldırım (Osmanlıspor) - İZMİR