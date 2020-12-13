TFF 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Altınordu, Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti.

Goller: Dk. 6 Muzaffer Kocaer, Dk. 15 Furkan Metin, Dk. 47 Ahmet İlhan Özek (Penaltıdan) (Altınordu), Dk. 24 Muzaffer Kocaer (Kendi kalesine), Dk. 90+5 İrfan Hadzic (Akhisarspor)

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