TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Giresunspor: 1 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Giresunspor: 1

TFF 1. Lig'in 33. hafta maçında Giresunspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 3-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 33. hafta maçında Giresunspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 3-1 mağlup etti.

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Maçtan dakikalar:

2. dakikada savunma arkasında topla buluşan Yasin Ozan, karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Onurcan Piri'den dönen topu yeniden kontrol eden tecrübeli futbolcu plaseyle fileleri havalandırdı. 1-0

13. dakikada Hüsamettin Yener'in yaklaşık 50 metreden sağ çapraza gönderdiği topu Kerim Alıcı bekletmeden arka direğe ortaladı, Atakan Üner gelişine vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0

42. dakikada Himmet Ertürk sağdan kale sahasına kesti, Mehmet Güven bomboş durumda kafayı vurdu. 2-1

44. dakikada Hüsamettin Yener'in ceza sahasında oluşan karambolde vurduğu şutta top savunmaya çarparak fileler yerine kornere gitti.

50. dakikada Yasin Ozan yayın üzerine çıkardı, Muhammed Mert bekletmeden vurdu, önce savunmaya sonra üst direğin üzerine çarpan top kornere gitti.

57. dakikada Oğulcan Ülgün, kimsenin beklemediği bir anda yaklaşık 35 metreden kaleye vurdu, savunmaya çarpan top direği üzerinden kornere çıktı.

61. dakikada savunma arkasına atılan topa Furkan Çil hamle yapıp arka direğe kesti, Hüsamettin Yener bomboş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Burak Şeker xx, Deniz Turgut xx, Furkan Ürün xx

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Kerim Alıcı xx (Burak İnce dk. 90+1 ?), Sinan Osmanoğlu xx, Ravil Tagir xx, Ufuk Budak xx, Oğulcan Ülgün xx (Berkay Samancı dk. 82 ?), Furkan Çil xx, Muhammed Mert xx (Muzaffer Kocaer dk. 82 ?), Atakan Üner x (Metehan Mimaroğlu dk. 69 x), Hüsamettin Yener xx, Yasin Ozan xx (Yusuf Yalçın Arslan dk. 90+1 ?)

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Giresunspor: Onurcan Piri x, Himmet Ertürk xx, Renan Foguinho x, Berkan Yıldırım xx, Ertuğrul Şenlikoğlu xx (Arda Kılıç dk. 90+1 ?), Mehmet Taş xx, Mehmet Güven x (Alpay Koçaklı dk. 65 x), Veysel Ünal x, Marko Milinkoviç x (Atakan Aygün dk. 21 xx), Del Walle xx, Raul Rusescu xx (Ahmet Yusuf dk. 90+1 ?)

Teknik Direktör: Hakan Kurt

Goller: Yasin Ozan (dk. 2), Atakan Üner (dk. 13), Hüsamettin Yener (dk. 61) (Altınordu), Mehmet Güven (dk. 42) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Sinan Osmanoğlu, Oğulcan Ülgün, Muzaffer Kocaer (Altınordu), Del Walle (Giresunspor) - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Yasin Ozan, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 19:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Giresunspor: 1 - Son Dakika Spor
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