TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Altay : 1

TFF 1. Lig 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Altay 'a 1-0 mağlup oldu.

Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor

Arkalarını yaslayarak çay-kahve içtikleri tarihi eserin 2000 yıllık olduğunu öğrenen taksiciler, şaşkınlıklarını gizleyemedi

Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı

Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden