TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Bursaspor: 1 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü, Bursaspor'u ağırladı. Karşılaşma Bursaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Bersan Duran xx, Mehmet Şengül xx
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdülkadir Korkut xx, Samet Akaydın xx, Mert Kula xx, Soner Gönül xx, Burak Aydın xx (Diabang dk. 84 ?), Uğur Utlu xx, Cem Ekinci x, Barış Alper Yılmaz xx, İrfan Akgün xx (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 67 x), Manaj xx (Kone dk. 76 x)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Ogün Bayram, Bilal Dudak, Fatih Selimhan Solmaz, Erdal Öztürk, Ilır Mustafa
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz xx, Aykut Aygün xx, Cüneyt Köz xx (Özer Hurmacı dk. 56 x), Furkan Emre Ünver xx, Onur Atasayar xx, Burak Altıparmak xx, Emirhan Aydoğan xxx, Batuhan Kör xx ((Berat Altındiş dk. 74 ?) (Ertuğrul Kurtuluş dk. 90+3 ?)), Ozan İsmail Koç xx, Burak Kapacak xxx, Çağatay Yılmaz xx (İsmail Can Çavuşluk dk. 46 x)
Yedekler: Canberk Yurdakul, Recep Aydın, Kerem Kök, Kerem Şen, Eren Güler, Tuğbey Akgün
Teknik Direktör: Fazlı Tan
Gol: Emirhan Aydoğan (dk. 8 pen.) (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Furkan Emre Ünver, Burak Altıparmak (Bursaspor), Uğur Utlu, Abdulkadir Korkut (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA
Kaynak: İHA
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