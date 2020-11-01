TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 İstanbulspor: 1 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 İstanbulspor: 1

01.11.2020 15:34
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 İstanbulspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu x, Murat Engin Gözütok x, Gökhan Barcın x

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdülkadir Korkut xx, Samet Akaydin xx, Mert Kula xx, Soner Gönül xx, İrfan Akgün xx (Erdal Öztürk dk. 80 xx), Süleyman Olgun xx, Burak Aydın xx (Ilır Mustafa dk. 90+1 ?), Cem Ekinci xx (Dodoo dk. 90+1 ?), Barış Alper Yılmaz xx (Emre Uğur Uruç dk. 68 xx), Kone xx (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 90+1 ?)

Yedekler: Birkan Tetik, Osman Keçelioğlu, Manaj

Teknik Direktör: İlker Püren

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Melih Kabasakal xx, Atchom xx, Wellington xx, Ali Yaşar xx, Onur Ergün xx, Egehan Gök xx (İbrahim Yılmaz dk. 61 xx), Levent Ayçiçek xx (Ebrar Cumur dk. 85 ?), Rroca xx, Diouf xx (Issah dk. 61 xx), Abazaj xx

Yedekler: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, Ali Dere, Uygar Mert Zeybek, Muhammed Enes Durmuş, Yusuf Ali Özer

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Samet Akaydin (dk. 37) (Ankara Keçiörengücü), Onur Ergün (dk. 77 pen.) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: İrfan Akgün, Issah (İstanbulspor), Samet Akaydin (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 İstanbulspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 İstanbulspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 İstanbulspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 İstanbulspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 İstanbulspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 İstanbulspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 İstanbulspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 İstanbulspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 İstanbulspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 İstanbulspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 İstanbulspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 İstanbulspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 İstanbulspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 İstanbulspor: 1

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, KEÇİÖRENGÜCÜ, Ankara, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 İstanbulspor: 1 - Son Dakika Spor


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