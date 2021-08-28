TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ankara Keçiörengücü, Adanaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Adanaspor ceza sahası önünde yaşanan karambolde topu kapan Erdem Onur Beytaş'ın şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.
16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmethan Köse'nin sert şutu kaleci Eray İşcan'da kaldı.
30. dakikada sol kanattan Celil Yüksel'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Ozegovic'in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
49. dakikada sol kanattan Diallo'nun ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Eze, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
52. dakikada rakip ceza sahasına atılan uzun topla buluşan Iskandarli, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 2-0
Stat: Osmanlı
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz x, Oğuz Kaan Çalışır x, Çağrıcan Pazarcıklı x
Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan xx, Ogün Bayrak xx, Mehmet Dingil xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Talha Yünkuş xx, Nzeza xx (Hamza Gür dk. 88 ?), Diallo xx (İbrahim Mirza Aral dk. 77, xx), Burak Aydın xx (Uğur Utlu dk. 46 xx), Erdem Onur Beytaş xx (Ali Yavuz Kol dk. 46 xx), Eze xx, Iskandarli xx (Olasunkanmi dk. 84 x)
Yedekler: Boran Güngör, Muharrem Cinan, Haşim Arda Sarman, Bilal Budak, Adbulkadir Korkut,
Teknik Direktör: İlker Püren
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu xx, Donkor xx, Evren Korkmaz xx, Rüştü Hanlı xx, İsmail Erdoğan xx, Uğurcan Yazğılı xx ((Bruns dk. 77 xx), Celil Yüksel xx, Kadir Keleş xx (Tetteh dk. 77 xx), Samed Kaya xx (Rochec dk. 77 xx), Ahmethan Köse xx (Berkan Fırat dk. 55 xx), Ozegovic xx (Innocent dk. 55 xx),
Yedekler: Halil İbrahim Yılmaz, Harun Kaya, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Fırat Gül
Goller: Eze (dk. 49), Iskandarli (dk. 51) (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Burak Aydın, Ogün Bayrak (Keçiörengücü), Ahmethan Köse, İsmail Erdoğan (Adanaspor) - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 Adanaspor: 0 - Son Dakika Spor