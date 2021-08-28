TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 Adanaspor: 0

16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmethan Köse 'nin sert şutu kaleci Eray İşcan 'da kaldı.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ankara Keçiörengücü, Adanaspor 'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Takımı 3'te 0 yapan Aykut Kocaman'ın "Bir şeyler ters gidiyor" sözü dalga konusu oldu