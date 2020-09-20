TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 Ankaraspor: 0

0 mağlup etti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Burak Pakkan xx, Cemal Alpay xx, Emrah Ünal xx
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Akaydin xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Soner Gönül xx, Süleyman Olgun xx, Cem Ekinci xxx, Uğur Utlu xx (Emre Gündoğdu dk. 86 ?), Burak Aydın xxx (Oğuzhan Erdoğan dk. 64 xx), Famoussa Kone xx (Joseph Dodoo dk. 58), Boubacar Dialiba Diabang xx
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Emre Uğur Uruç, Barış Alper Yılmaz, Osman Keçelioğlu, Mustafa Tahir Babaoğlu,
Teknik Direktör: İlker Püren
Ankaraspor: Kerem Vergilier x, Tamer Aşık x (Berkay Anıl Demir dk. 46 x), Tunahan Keskin x, Fatih Kızılkaya x, Ali Ülgen x, Doğukan Efe x, Halil İbrahim Esen x (İlhami Siraçhan Nas dk. 89 ?), Beykan Şimşek x, Barış Zeren x (Ali Rıza Kılıç dk. 83 ?), Recep Taşbakır x (Muzaffer Doğan dk. 63 x), Erdem Çetinkaya x
Yedekler: Yusuf Karayel, Yiğit Kotan, Berk Yiğit Karadağ
Teknik Direktör: Ali Güneş
Goller: Burak Aydın (dk. 32), Cem Ekinci (dk. 73)(Ankara Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Burak Aydın, Famoussa Kone (Ankara Keçiörengücü), Erdem Çetinkaya, Doğukan Efe, Barış Zeren, Berkay Anıl Demir, Beykan Şimşek (Ankaraspor) - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 16:05 - Kaynak: İHA
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