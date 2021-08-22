TFF 1. Lig: Ankaragücü: 0 Kocaelispor: 0

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Müsabaka 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar
38. dakikada Cisse'nin ceza sahası içinde ortasında hareketlenen Benhur Keser'in dokunuşunu Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.
80. dakikada Ankaragücü'nde Eren Derdiyok'un ceza sahası içerisine yolladığı topla buluşan Cem Ekinci'nin sert şutunu kaleci çıkarttı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Turgut Doman xx, Mehmet Ali Akkor xx, Cemal Alpay xx, Batuhan Gültek xx
Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu x, Yasin Güreler x (Pinto dk. 57 x), İshak Çakmak xx (Şahverdi Çetin dk. 46 x), Lukasik xx (Abdullah Durak dk. 57 x), Hasan Hüseyin Acar x (Ali Kaan Güneren dk. 68 x), Mehmet Murat Uçar xx, Cem Ekinci xx, Eren Derdiyok xx
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Alperen Babacan, Ulaş Yılmaz, Embiya Ayyıldız, Sıtkı Ferdi İmdat
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Kocaelispor: Korcan Çelikay xx, Cisse xx, Dioago Özçakmak xx, Mehmet Taş xx, Musa Nizam xx, Mandjeck xx, Yılmaz Özeren xx (Mevlüt Çelik dk. 90 ?), İlyas Kubilay Yavuz xx (İrfan Başaran dk. 65 x), Pereira xx (Ndlovu dk. 81 x), Benhur Keser xx (Tisdell dk. 66 x), Bahattin Köse xx
Yedekler: İsmet Yumakoğlu, Omolo, İsa Nalbant, Denizalp Özdemir
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Sarı Kartlar: Mehmet Murat Uçar, Eren Derdiyok (Ankaragücü), Yılmaz Özeren (Kocaelispor) - ANKARA
Kaynak: İHA
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