TFF 1. Lig'in 34. haftasında Ankaraspor, sahasında İstanbulspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Levent Ayçiçek'in ceza sahasına attığı pasta topla buluşan Abazaj düzgün bir vuruş ile topu filelerle buluşturdu. 0-1
61. dakikada Mirkan Aydın'ın ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonrası İstanbulspor panaltı kazandı.
63. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Levent Ayçiçek, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
Stat: Osmanlı
Hakemler: Alper Çetin x, Ata Yıldırım x, Cem Özbay
Ankaraspor: Mejias x (Berk Balaban dk. 46 x), Ercan Yazıcı xx (Mohammed dk. 46 x), Fatih Kızılkaya xx, Gökhan Akkan xx, Mahmut Akan xx, Barış Zeren xx (Oğuzhan Efe Yılmaz dk. 85 ?), Blagojevic xx, Bodul xx (Mustafa Batuhan Altıntaş dk. 74 x), Mehmet Burak Tarlabölen xx (Ali Rıza Kılıç dk. 62 x), Olatunbasun xx, Pedersen xx
Yedekler: Halil İbrahim Esen, Mehmet Tuğrul Başkan
Teknik Direktör: Mehmet Ak
İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Etoga xx, Wellinton xx, Mehmet Uslu xx, Eslem Öztürk xx (Emre Babuşcu dk. 85 ?), Ali Dere xx (Emir Gökçe dk. 85 ?), Abazaj xxx (Egehan Gök dk. 76 x), Uygar Mert Zeybek xx (Ethemi dk. 62 x), Levent Ayçiçek xxx, Mirkan Aydın xxx (Yusuf Ali Özer dk. 85 ?)
Yedekler: Ljubic, Skrijelj, Kerem Baykuş
Teknik Direktör: Saffet Akbaş
Goller: Abazaj (dk. 5), Levent Ayçiçek (dk. 63 pen.) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Mohammed (Ankaraspor) - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › TFF 1. Lig: Ankaraspor: 0 İstanbulspor: 2 - Son Dakika Spor