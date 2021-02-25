TFF 1. Lig: Ankaraspor: 0 Tuzlaspor: 0

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ankaraspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Osmanlı Stadyumu
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu x, Cemal Alpay x, Mehmet Şengül xx
Ankaraspor: Tomas xx, Levent Gülen xx, Ercan Yazıcı xx, Mudimu xx, Ali Ülgen xx, Blagojevic xx, Barış Zeren xx (Tevfik Altındağ dk. 73 x), Mahmut Akan xx (Halil İbrahim Esen dk. 73 x), Umar xx (Darko Bodul dk. 82 ?), Engin Bekdemir xx (Erdem Çetinkaya dk. 56 x), Olatunbosun xx
Yedekler: Berk Balaban, Gökhan Akkan, Hacı Ömer Doğru, Aydın Karabulut
Teknik Direktör: Ümit Özat
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz xx, Anıl Karaer xx, İsmail Konuk xx, Rotman xx, Yasin Güreler xx, Carius xx (Onur Ayık dk. 73 x), Cajic xx, Gökcan Kaya xx, Ahmet Yazar xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 57 x), Pucko xx, Rosario xx
Yedekler: Metin Erol, Yahou, Vedat Bora, Muhammed Sarıkaya, Özgür Can Özcan
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Sarı Kartlar: Yasin Güreler, İsmail Konuk (Tuzlaspor) - ANKARA
Kaynak: İHA
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